Tragedia a Ilbono: pensionato di 73 anni muore mentre taglia la legna

I volontari del soccorso medico hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla fare

Di: Redazione Sardegna Live

Stava tagliando la legna in un terreno impervio di sua proprietà quando, per motivi ancora in corso di accertamento, Luigi Cucca di 73 anni, è morto a causa di una caduta.

Inutili i soccorsi del 118: arrivati sul posto, i volontari del soccorso medico hanno fatto il possibile per rianimare il settantatreenne, che però è morto tra le braccia dei soccorritori.

Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Lanusei che stanno procedendo agli accertamenti del caso.