Da Sassari a Milano: continua l’ascesa dell’Enfant Prodige Mario Donato Vinci

La giovane promessa della musica interpreterà il personaggio chiave del musical “A Bronx Tale” a Milano

Di: Antonio Caria

Ne ha già fatto di strada il sassarese Mario Donato Vinci. Una scalata che inizia dalla partecipazione allo Zecchino D’Oro nel 2015 sino ad arrivare alle più prestigiose piazze internazionali.

Una grande professionalità per ragazzo prodigio di dieci anni che, nei prossimi giorni, varcherà ancora i confini isolani per andare nella penisola. Scritturato dal noto produttore Lorenzo Vitali, VInci interpreterà il personaggio chiave del musical “A Bronx Tale”. Uno spettacolo che arriva per la prima volta in Italia direttamente da Broadway che andrà in scena dal 10 al 19 maggio al Teatro Nuovo di Milano.

Il giovane cantante sassarese è stato notato e voluto dal regista Claudio Insegno e dal direttore artistico di origini sarde Giulio Pangi, per interpretare il ruolo del protagonista di una storia coinvolgente di lealtà e famiglia.

Ambientato nella New York degli anni Sessanta, il musical racconta le vicende del piccolo Calogero, figlio di immigrati italiani, che dopo aver assistito ad un omicidio da parte di Sonny, il boss del suo quartiere, decide di non denunciarlo e comincia a stringere con lui un rapporto quasi paterno.