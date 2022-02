Cagliari. Vende vodka a delle 16enni: denunciato

Sanzionato anche il titolare di un altro market di via Barcellona

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività mirata al contrasto della illecita mescita di alcolici a minori nella cintura della città metropolitana.

Sabato scorso, con un cospicuo dispositivo, il personale della Divisione P.A.S. ha operato numerosi controlli nei locali della zona “Marina” per contrastare il fenomeno dei minori in stato di ebbrezza che gravitano nel popoloso quartiere.

La polizia, oltre identificare numerosi minori in possesso di bottiglie di super alcolici, ha provveduto a sanzionare gli esercizi che avevano appena venduto loro le bevande proibite.

In particolare, a seguito della vendita di vodka ad alcune ragazze minori di anni 16, è stato denunciato il titolare di un market sito in via Baylle. Un altro straniero titolare di un altro market di via Barcellona è stato sanzionato con contestazione amministrativa per la stessa condotta nei confronti di minori.