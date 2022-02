Ovodda. Carabinieri trovano 300 chili di marijuana in 29 scatole di cartone

Due le denunce

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Ovodda, a conclusione di mirata attività d’indagine, hanno denunciato due ovoddesi per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

I militari, coordinati dal NORM della Compagnia di Tonara, hanno trovato, come da loro riferito, 300 chili lordi di marijuana, sistemata in 29 scatole di cartone e in 5 sacchi di cellophane.