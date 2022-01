Covid, a Pula 130 positivi, la sindaca Carla Medau: “Momento difficile, anche per gli studenti non vaccinati”

“Prudenza: mascherine Ffp2, igiene e distanziamento sempre”

Di: Alessandra Leo

A Pula si contano circa 130 positivi al Covid-19, "stima che comprende solo quelli direttamente comunicati a noi dalle famiglie, quindi molto inferiore rispetto ai casi reali, di cui certificati nuovi sono 54, e 21 i guariti" afferma la sindaca Carla Medau.

"Tutti presentano sintomi lievi e questo ci tranquillizza. L'Ats ha completamente perso il tracciamento, e non ci comunica da oltre un mese la situazione reale. Abbiamo molte carenze soprattutto per quanto riguarda il settore scolastico".

Nella propria pagina Facebook, la prima cittadina rinnova l’invito alla prudenza: "Ci troviamo in un momento molto difficile, anche per i giovani studenti che non hanno il vaccino. Vi prego di attenervi scrupolosamente alle regole: la mascherina anche all’aperto, preferibilmente la FFP2; mantenere la distanza; disinfezione delle mani".