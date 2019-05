L’Arcivescovo Ignazio Sanna lascia la Diocesi di Oristano

L’annuncio arriva su Facebook: “Oggi inizia per me una nuova stagione di grazia”

Di: Antonio Caria

“Cari amici, una preghiera!!! Il Papa ha accettato le mie dimissioni da Arcivescovo di Oristano. Sotto la protezione della Madonna, oggi inizia per me una nuova stagione di grazia!!! "Non dimenticatevi di pregare per me"!!!!”.

È questo l’annuncio pubblicato sulla sua pagina Facebook dall’Arcivescovo Ignazio Sanna che lascia la Diocesi di Oristano dopo 12 anni. Il successore, secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, potrebbe essere padre Roberto Carboni, vescovo della Diocesi di Ales Terralba.