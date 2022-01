Silvana Gandola trovata morta presso torre di Vignola, poco distante da dove era scomparsa

Era scomparsa lo scorso 28 marzo ad Aglientu. Il corpo privo di vita è stato trovato questo pomeriggio nei pressi della Torre aragonese, Piscitelli: "Ancora una volta scomparsi trovati morti a poca distanza, no comment"

Di: Giammaria Lavena

E' stata trovata priva di vita Silvana Gandola, l'82enne torinese scomparsa il 28 marzo 2021 mentre era in compagnia della badante dalla spiaggia di San Silverio, ad Aglientu. Il corpo della donna è stato rinvenuto nei pressi della Torre aragonese di Vignola, non lontano dal litorale dal quale era scomparsa, seduta su un cespuglio come se fosse morta di stenti dopo aver perso la strada nel tentativo di ritrovare la via.

Il ritrovamento è avvenuto da parte di alcuni cacciatori. Ne dà notizia l'avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente dell'associazione Penelope Sardegna, che dal primo momento ha seguito le vicende della donna. "No comment. Ancora una volta gli scomparsi vengono trovati a poca distanza da dove si sono perse le loro tracce", commenta Piscitelli in maniera piuttosto critica riguardo i metodi di ricerca in Sardegna.

I cacciatori hanno prima rinvenuto la borsa, e poco distante ciò che restava del corpo. Anche la figlia Laura si sta recando sul posto, dove sono intervenuti i carabinieri di Sassari e Santa Teresa. "Che dire - conclude amareggiato Piscitelli -, spiegamenti di forze, grandi ricerche per poi trovarla a poche centinaia di metri dal luogo della scomparsa".