Rissa fra giovanissimi in via Tavolara, vittima del pestaggio un 13enne

L'intervento di una vigilessa ha scongiurato il peggio

Di: Redazione Sardegna Live

Rissa fra giovanissimi questo pomeriggio a Sassari, in via Tavolara, dove un gruppo di ragazzi, alcuni forse maggiorenni, avrebbe aggredito un ragazzino di 13 anni.

Non è chiaro se all'origine della lite, come raccontato da alcuni testimoni, vi fosse un alterco fra il 13enne e una ragazza. In sua difesa sarebbe intervenuta una vigilessa che avrebbe affrontato il branco songiurando il peggio. Sul posto sono giunti i colleghi della polizia locale e le volanti della polizia di Stato.

Non è la prima volta che via Tavolara, nota per essere il punto di partenza dei tram dell'ATP diretti verso le borgate e la zona industriali di Predda Niedda, diviene teatro di risse e scontri.