Iglesias. La Sodalitas costretta a sospendere temporaneamente il servizio di assistenza del 118

Rimangono attivi i servizi della mensa sociale, del Consultorio Familiare, del Guardaroba e dei trasporti con tutto il personale già operativo da tempo

Di: Alessandra Leo

La decisione, presa con grande rammarico dal Presidente Bruno Ventagliò, insediatosi solamente quattro giorni fa, è stata inevitabile, a seguito della notifica inaspettata data dalla quasi totalità dei componenti della sezione 118 dell'associazione, ieri 27 gennaio.

In poche ore e senza nessuna concreta e specifica motivazione, secondo Ventagliò, gli operatori hanno comunicato alla direzione la loro indisponibilità a proseguire il loro rapporto collaborativo in favore della collettività, lasciando improvvisamente scoperto il territorio in un momento particolarmente delicato a causa dell'espandersi dei contagi da Covid 19 in città e nonostante le manifestate preoccupazioni delle autorità locali per gli attuali 640 contagi certi solo nella città di Iglesias. “Un gravissimo disservizio, che si ripercuote in particolar modo nei confronti, appunto, della popolazione e delle altre associazioni di volontariato operanti nel territorio che, giocoforza, devono farsi carico dei servizi normalmente coperti dalla Sodalitas”.

“Siamo preoccupati - riferisce l'attuale presidente - poiché al di là delle generiche motivazioni, peraltro tutte in blocco molto simili tra loro, l'azione è stata posta in essere senza congruo preavviso tanto è che si è dovuto sospendere il turno pomeridiano del 27 gennaio 15 minuti prima del suo inizio ed il territorio è rimasto scoperto di un sevizio essenziale. Mi auspico un ripensamento e la presa di coscienza dei componenti 118 sul vero valore della parola volontariato a disposizione del prossimo lasciando da parte protagonismi personali che mal si conciliano con il principio di solidarietà che ispira lo Statuto Sodalitas. Ci stiamo, ovviamente, riorganizzando ma si rendono necessari i tempi tecnici per abilitare il personale che sale nell'ambulanza al fine di garantire quel servizio di qualità che la Sodalitas 118 ha sempre fornito. Rimangono attivi i servizi della mensa sociale, del Consultorio Familiare, del Guardaroba e dei trasporti con tutto il personale già operativo da tempo”.