Oltre 1 chilo di marijuana in casa, arrestato a Sassari dai Carabinieri

Sequestrati anche contanti e un bilancino di precisione

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della compagnia di Sassari hanno notato una ragazza entrare in un palazzo del centro storico e uscire subito dopo con fare sospetto. L'hanno perquisita e le hanno trovato addosso 23 grammi di marijuana già "steccata" e un bilancino.

A quel punto sono entrati nell'appartamento da cui la giovane era appena andata via e l'hanno perquisito, trovano 1 chilo e 300 grammi di marijuana. I Carabinieri hanno arrestato il giovane sassarese che si trovava nell'abitazione, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La ragazza è stata denunciata alla Procura di Sassari per lo stesso reato.

Dalla casa sono stati portati via e messi sotto sequestro anche un bilancino di precisione, materiale per confezionare la droga e contanti di piccolo taglio. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.