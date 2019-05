Proseguono gli sbarchi nell’isola. Salvatore Deidda: “Il governo non sottovaluti la questione algerina”

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia: “Alla Sardegna non basta la realizzazione di un centro espulsioni”

Di: Antonio Caria

"Ho presentato interrogazioni (ancora non risposto), risoluzioni (ancora non risposto) e questo pomeriggio presento una ulteriore interrogazione in Commissione Difesa, a risposta immediata, per sapere quali azioni intende prendere il Governo dopo l'ultimo sbarco, di quest'oggi, di 15 immigrati e perché non invia delle navi della Marina Militare, facendo base a Cagliari, per controllare il tratto di mare tra la Sardegna e l’Algeria”.

Queste le parole del deputato Salvatore Deidda (Fratelli d’Italia) che aggiunge: ”Altri 15 immigrati algerini e con il bel tempo ne seguiranno altri, come è sempre accaduto. Ricordo che un Ministro algerini ha da tempo chiesto aiuto per fermare questa fuga e inoltre un tratto di mare che ha causato qualche vita o presunti naufragi”.

"Invitiamo il Governo – conclude Deidda – a non sottovalutare la questione algerina e alla Sardegna non basta la realizzazione di un centro espulsioni ma pretende che il nostro tratto di mare sia controllato e si sappia che non è più possibile transitare così facilmente”.