Sassari. Giovane sorpreso a spacciare: arrestato

Denunciata anche una giovane studentessa

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Sassari, nel corso di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio un giovane sassarese, mentre è stata deferita per il medesimo reato una studentessa.

La giovane, infatti, sarebbe stata notata dai militari operanti entrare e subito dopo uscire dall'abitazione dell’arrestato. A seguito di una perquisizione personale, la stessa sarebbe stata trovata in possesso di 23 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché di un bilancino di precisione.

Nella circostanza, la perquisizione è stata estesa all'abitazione del giovane, dove sarebbero stati rinvenuti 1,3 kg della medesima sostanza, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento e soldi in contanti di piccolo taglio, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.