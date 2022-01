Assalti ai portavalori: in Cassazione confermate molte condanne

Solo qualche riforma e alcuni annullamenti e rinvii in appello

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il processo di secondo grado in Corte d'Appello a Cagliari anche la Corte di Cassazione ha confermato, in sostanza, l'impianto accusatorio per molti dei 22 imputati, accusati di aver pianificato vari assalti a portavalori in mezza Sardegna.

Condannato a 27 anni e 7 mesi di carcere (28 anni in secondo grado e 30 in primo grado), l'ex vice sindaco di Villagrande Strisaili (Ogliastra) Giovanni Olianas, considerato uno dei capibanda assieme a Luca Arzu: per lui 29 anni e 9 mesi Ne danno notizia i quotidiani locali.

Annullata la sentenza d'Appello a 7 anni per Giovanni Salvatore Pirisi, di Sarule, e annullate, stavolta con rinvio, le condanne a 6 anni per i fratelli Manuele e Matteo Soro di Genova, e sempre con rinvio la sentenza a 13 anni per Pasquale Scanu di Bitti.

Sei anni, invece, per Gianluigi Olianas, uno dei fratelli del capobanda, mentre per Fabrizio Manca, di Villanova Strisaili, 16 anni e sei mesi.

Confermate, sempre secondo quanto riportato i quotidiani, tutte le altre sentenze pronunciate in appello. Si chiude così la vicenda giudiziaria scaturita dall'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, coordinata dal pm Danilo Tronci e svolta dagli investigatori della Polizia di Stato, sull'organizzazione che, con armi da guerra, ha messo a segno dal 2013 al 2016 una serie di assalti a caveau e a furgoni blindati in Sardegna.