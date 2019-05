A Palazzo Ducale gli studenti dello scambio interculturale

Il Sindaco Nicola Sanna: “Europa luogo ideale per le nuove generazioni”

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno ha avuto luogo la tradizionale visita di Palazzo Ducale da parte dei ragazzi e delle ragazze impegnati nello scambio interculturale organizzato dall'Istituto comprensivo Pasquale Tola.

Circa quaranta studenti italiani e spagnoli, accompagnati dalle docenti Patrizia Cicu e Daniela Altana e dal direttore della scuola di Madrid Enrique Maestu, sono stati ricevuti questa mattina, nella sala Consiglio, dal sindaco Nicola Sanna e dalla presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi.

Il primo cittadino ha ricordato quando un tempo per muoversi da un Paese all'altro dell'Europa fosse necessario avere il passaporto e di come oggi, europei per scelta democratica, l'Unione europea sia “Luogo ideale per le nuove generazioni”.

Durante la visita Sanna e Ughi hanno donato agli ospiti stampe dei Candelieri e loro hanno ricambiato con un libro spagnolo e una maglietta con lo stemma dell'intercultura. Due studenti hanno poi suonato alcuni brani.