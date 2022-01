A Decimomannu in fiamme un camion cisterna per il trasporto di mangimi

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta a Decimomannu questa notte, intorno alle 00:50, in via Italia angolo via Liguria, per spegnere un incendio divampato da un camion cisterna per il trasporto di mangimi.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco, con un'autopompa serbatoio, supportati da un'autobotte, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero automezzo e provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante e della sede stradale.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.