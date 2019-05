Discarica abusiva sotto terra, la ruspa porta alla luce i rifiuti. Due denunce dei Forestali

Sono scattati i sigilli, denunciata una donna (proprietaria dell’area) e il titolare di una ditta di movimento terra di Sestu

Di: Alessandro Congia

Sotto terra c’era davvero di tutto, plastica, vetro, eternit, ma anche pneumatici, fusti di olio vuoti e altri rifiuti provenienti da demolizioni di edifici. Materiale inquinante che i rangers del Corpo Forestale ha trovato durante un controllo in un terreno a Selargius, nei pressi del Policlinico di Monserrato.

L’area è stata interamente posta sotto sequestro, mentre la proprietaria, una 36enne di Cagliari, e il titolare di una ditta di movimento terra, un 46enne di Sestu, sono stati denunciati per inquinamento ambientale.

In località Muxuridda, a ridosso del Policlinico Universitario, gli agenti hanno individuato il terreno, dove si notavano i segni di recenti movimentazioni del terreno. Tutta l'area è stata ispezionata e sono stati rinvenuti in superficie residui di plastica, vetro, eternit e altro materiale proveniente da demolizioni. Altri rifiuti sono stati scoperti scavando con una ruspa.

"L'ispezione, condotta con la collaborazione degli uomini e dei mezzi speciali dell'agenzia Forestas, ha dato esito positivo", è stato precisato dal Corpo forestale. Le operazioni di scavo eseguite in diverse parti del terreno, giunte anche alla profondità di sette metri, hanno portato al rinvenimento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali anche pericolosi come plastica, pneumatici, vetro e fusti di olio esausto, amianto. Il materiale era a contatto della falda acquifera.

"L' attività investigativa è tuttora in corso per la caratterizzazione dei rifiuti e per il campionamento del suolo e delle acque sotterranee interessate dall'inquinamento - spiegano ancora dalla Forestale - le analisi sono affidate ai tecnici Arpas su richiesta della magistratura". Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Cagliari, Giangiacomo Pilia.