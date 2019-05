Allarme droga tra minorenni, la Polizia denuncia due giovanissimi pusher

Segnalato in Prefettura anche un terzo minore

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere il consumo di droga, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, ha denunciato a piede libero due giovanissimi alla Procura dei Minorenni di Sassari, entrambi residenti nel capoluogo, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico marijuana e ha segnalato alla Prefettura un altro giovane, anche lui minorenne, in quanto assuntore di droga, della stessa e identica sostanza.

Nello specifico gli operatori di una Volante della Questura di Nuoro notavano in via delle Grazie la presenza di 4 ragazzi che, alla vista della pattuglia, nel tentativo di eludere il controllo, lanciavano alle proprie spalle un contenitore di tabacco.

Una mossa che però non è sfuggita ai poliziotti che, recuperato il contenitore contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana, hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare dei giovani, all’esito della quale è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente nonché soldi, provento delle attività di spaccio.

Un giovane, in particolare, è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana pronte allo spaccio nonché denaro contante di cui non sapeva giustificare la provenienza. Al ragazzo che aveva gettato l’involucro contente marijuana, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva sequestrato un bilancino di precisione e denaro. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato, complessivamente, circa mezzo etto di marijuana, destinato allo spaccio. Al termine delle attività tutti i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.