“Prassa”. Maria Grazia Salaris: “Occorre trovare una collocazione maggiormente consona”

La Consigliera comunale di “Noi con Alghero”: “Ritengo sia utile ma soprattutto urgente riprendere un discorso ormai abbandonato da troppi anni ormai”

Di: Antonio Caria

“Sono 200 i commercianti ambulanti che da decenni operano nel nostro "mercatino" del mercoledì. Da sempre questo appuntamento settimanale, la nostra "prassa" ha rappresentato per la nostra città e per gli Algheresi un importante momento per gli acquisti e soprattutto d'incontro”.

A dirlo è la Consigliera comunale di “Noi con Alghero, Maria Grazia Salaris che sottolinea il fatti che “In questi ultimi cinque anni si sono registrate spesso molto lamentele da parte degli operatori, soprattutto da parte di quelli dislocati in viale Sardegna”.

“Considerato – rimarca Salaris – che il nostro mercato del mercoledì, sia per numero degli esercenti, sia per la vastità della sua estensione è considerato il più importante della Sardegna. Ritengo sia utile ma soprattutto urgente riprendere un discorso ormai abbandonato da troppi anni ormai”.

A suo modo di vedere “Occorre trovare una collocazione maggiormente consona sia per gli operatori che per i visitatori. La prossima amministrazione – conclude la Consigliera comunale – dovrà intervenire con sollecitudine su questo tema. Un settore importante come quello del commercio e dello sviluppo economico deve rappresentare il cuore pulsante della nostra città”.