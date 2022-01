Si presenta a Wembley per Inghilterra-Italia nonostante Daspo: denunciato ultras Cagliari

L'uomo, 42enne nuorese, è andato ad assistere alla finale di Euro 2020 nonostante il Daspo di 5 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo appartenente al gruppo ultrà “Sconvolts 1987” è stato denunciato dagli investigatori della Digos per aver infranto il divieto di accesso ai luoghi dove di svolgono manifestazioni sportive (Daspo).

La denuncia è scattata dopo un’attività di ricerca e monitoraggio del web, trovando in un profilo social, riconducibile all’esponente ultrà, un video che lo riprendeva all’interno dell’impianto sportivo di Wembley, a Londra, presumibilmente per assistere alla finale di Euro 2020 disputatasi l’11 luglio 2021.

L’uomo, 42enne di origine nuorese, destinatario di un Daspo emesso dal Questore di Torino nel 2017 e valevole per 5 anni, non avrebbe presentato alcuna richiesta di autorizzazione per assistere all’incontro di calcio, pertanto è scattata la denuncia.