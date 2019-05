Coldiretti Sardegna: “Oltre 500 giorni di attesa degli agricoltori per la siccità”

“L’agricoltura ha bisogno di risposte immediate”

Di: Antonio Caria

“L’agricoltura ha bisogno di risposte immediate. È dinamica e veloce e non può permettersi di attendere i tempi lenti delle burocrazia”.

Lo si legge in una nota di Coldiretti Sardegna che sottolinea come “L’elenco delle problematiche incagliate ed in attesa di soluzione è lungo e rappresenta una zavorra che sta rallentando e ostacolando le aziende agricole sarde che invece hanno bisogno di semplicità, chiarezza e celerità”.

Un argomento che verrà affrontato oggi alle 10.00 a Cagliari, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nelle sede regionale della Coldiretti in via Sassari 3alla presenza del Presidente Battista Cualbu, del direttore Luca Saba e del Consiglio regionale di Coldiretti Sardegna.