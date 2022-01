Sassari. Fuoco in una palazzina: veranda in fiamme

Il rogo non ha coinvolto l'appartamento

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti per un incendio divampato a metà mattinata all'ultimo piano di un palazzo in via Dessì.

Le fiamme hanno distrutto una veranda al sesto piano e il pronto intervento dei vigili ha impedito al fuoco di aggredire anche l'interno dell'appartamento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Non si registrano feriti o intossicati.