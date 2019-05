Speronò l’auto di una donna dandosi alla fuga. La Polizia Municipale lo rintraccia e lo denuncia

L’attività di indagine del Comando di Polizia Municipale di Cagliari ha chiuso il cerchio sul pirata della strada

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto qualche giorno fa, in pieno, centro, in via Scano per l’esattezza, quando un automobilista si è dato alla fuga dopo un incidente stradale proprio all’incrocio con via Carboni Boi.

La Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi di legge, ha dato inizio ad un’attività investigativa che ha permesso di rintracciare il 30enne ucraino, con regolare richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e la patente gli è stata ritirata.

A bordo della sua Volkswagen Passat era andato ad urtare una Clio, alla cui guida c’era una donna, accompagnata dal 118 in codice giallo al Santissima Trinità, a Is Mirrionis: l’uomo, anziché prestare soccorso alla vittima, è scappato senza motivo. Ora passerà dei guai con un processo penale.