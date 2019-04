In classe arriva Kira con i Carabinieri per l'operazione "Scuole sicure"

Alcuni giovani sono stati segnalati come assuntori

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dell’operazione denominata “scuole sicure” i Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, stanno attuando numerosi dispositivi di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici.



Nella tarda mattinata di oggi, i Carabinieri, avvalendosi delle unità cinofile per la ricerca di droga dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta, dando corso alle numerose richieste pervenute da parte dei dirigenti degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore, ma anche di numerosi genitori preoccupati, che hanno riportato ai militari le confidenze fattegli dai loro figli, hanno effettuato dei servizi di prevenzione/contrasto volti a contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di stupefacenti.



I militari grazie al prezioso fiuto del pastore belga “KIRA” e del pastore tedesco “ARES” hanno rinvenuto, occultato in più punti, grammi 20,00 circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e grammi 20,00 circa di hashish, suddivisa in più dosi già pronta allo spaccio e in parte sfusa, oltre a materiale per il confezionamento. Numerosi i ragazzi controllati e di questi tre sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.