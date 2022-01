Paura lungo la Statale 196: perde il controllo dell'auto e si ribalta

Immediato l'intervento dei soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura sono stati vissuti questa sera sulla Statale 196 nel Comune di Villacidro. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, il personale medico del 118 e i Carabinieri.

L’uomo alla guida dell’auto è stato trasferito in ospedale e al momento non si hanno notizie rispetto alle sue condizioni di salute.

I militari dell’Arma hanno provveduto ad avviare i rilievi di legge.