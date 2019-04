Manuel Alivesi: “Mi autosospendo da Forza Italia e dalla carica di capogruppo in Consiglio comunale”

Il Consigliere: “Il Partito si è repentinamente trasformato in un Partito dove neppure “ipotizzare” è oramai più possibile"

Di: Antonio Caria

“È con molta amarezza, ma con altrettanta determinazione, che annuncio la mia autosospensione dal Partito di Forza Italia e dalla carica di Capo Gruppo in Consiglio Comunale”.

Lo si legge in una nota di Manuel Alivesi, Consigliere comunale di Sassari che sottolinea: “Apprendo, a mie spese, che il Partito si è repentinamente trasformato in un Partito dove neppure “ipotizzare” è oramai più possibile e dove ogni singola decisione o questione locale, anche la più banale, viene sempre più decisa ed accentrata presso il capo di sotto o, peggio ancora, nella Capitale”.

“Mi autosospendo – aggiunge Alivesi – da un partito che ignora impegno, dedizione, capacita, onestà e fedeltà decennale a favore di disegni e percorsi a dir poco incomprensibili per chi, come me, è un semplice rappresentante del Popolo che quotidianamente, da oltre 10 anni, sente il dovere di sostenere il gravoso impegno di amministrare in modo propositivo e concreto per risolvere i problemi di Sassari e dei Sassaresi”.

“Il mio personale impegno politico – rimarca – continuerà senza sosta anche nell’immediato futuro perché è forte la volontà di dover continuare il mio percorso a favore della Città già a partire dalle imminenti Elezioni Amministrative per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Primo Cittadino”.

“Il mio sostegno ed il mio impegno – continua Alivesi – andrà al progetto ed al Candidato Sindaco che più corrisponderà alla soluzione immediata e diretta dei gravissimi problemi che attanagliano la Città che è sprofondata, per colpa di 15 anni di mal governo delle Sinistre, in una crisi “Monster”.”

Il Consigliere ha anche annunciato il sostegno al “Candidato che dimostrerà di essere capace di proporre un programma fatto di scelte dirette ed immediate a favore di Sassari e di tutto il suo Territorio, senza intermediazione alcuna e senza necessità di dover chiedere “nullaosta” da parte del capoluogo regionale o nazionale”.

“Auspico – conclude – che l’imminente campagna elettorale possa rigenerare la capacità di tutti i Sassaresi di destarsi dal loro sonno profondo e di scendere tutti in campo per scegliere il progetto piu vantaggioso e vincente per la nostra Città”.