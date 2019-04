Sabato 25 maggio Pozzomaggiore accoglierà le spoglie mortali di Edvige Carboni

La Venerabile sarà proclamata beata il 15 giugno

Di: Antonio Caria

Torneranno sabato 25 maggio a Pozzomaggiore, i resti mortali di Edvige Carboni. La venerabile sarà proclamata beata il 15 giugno. Le spoglie si trovano attualmente nel Santuario di Santa Maria Goretti.

Il raduno è in programma alle 10.00 all’incrocio tra via Parpaglia e via Grande, nella zona di San Costantino. Attorno alle 10.15 arriverà l’urna con i resti della Carboni mentre alle 10.45 si snoderà la processione con l’urna che sarà portata a dai componenti il comitato della futura Beata e dalle ragazze che portano il suo nome.

Alle 12.00 il vescovo Mauro Maria Morfino celebrerà la Messa nella Chiesa di San Giorgio.