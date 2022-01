Bullismo e cyber-bullismo. In commissione lavoro la proposta di legge del gruppo Lega in Consiglio regionale

Piras: "L'obiettivo della proposta di legge è quello di attuare politiche attive di prevenzione sul piano informativo e formativo"

Di: Redazione Sardegna Live

È stata discussa oggi in commissione Lavoro la proposta di legge dei consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini-Sardegna sulla prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo.

“Il fenomeno della devianza minorile è configurabile per buona parte nella mancata efficacia della formazione e controllo educativo da parte delle strutture educative tradizionali quali la famiglia, la scuola e le strutture sociali dove i giovani vivono la socializzazione e la crescita come oratori, comunità sportive ed artistiche”.

Sono queste le parole di Andrea Piras, primo firmatario della proposta di legge.

“L'obiettivo della proposta di legge è quello di attuare politiche attive di prevenzione sul piano informativo e formativo sul disvalore morale-giuridico dei comportamenti devianti e sulle conseguenze di tali comportamenti. Esse sono rivolte ai minori, alle loro famiglie, alla scuola e ai contesti sociali ove si svolge la vita sociale dei minori e, contestualmente, porre in essere politiche attive di monitoraggio, valutazione, azioni di prevenzione di sistema, azioni di tutela delle vittime”.

“Anche la minoranza ha presentato una proposta di legge - conclude Andrea Piras - che affronta la stessa tematica, ragion per cui in commissione si è deciso di far convergere le due proposte in un testo unico che verrà licenziato dal parlamentino per poi essere approvato dall’aula”.