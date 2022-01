La sindaca di Assemini Sabrina Licheri negativa al Covid dopo 10 giorni di isolamento

Lo ha annunciato lei stessa sulla propria pagina Facebook, ringraziando coloro che in questi giorni le hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto

Di: Redazione Sardegna Live

Sabrina Licheri, sindaca di Assemini, è finalmente risultata negativa al Covid.

La prima cittadina ha dato l’annuncio attraverso la propria pagina Facebook ringraziando tutti quelli che le sono stati vicini durante l’isolamento con messaggi di solidarietà, vicinanza e affetto.

La sindaca Licheri era risultata positiva al virus 10 giorni fa, e lo aveva scritto sui social affermando di non avere sintomi gravi, solo un po’ di raffreddore e niente febbre, e che avrebbe continuato a seguire i propri impegni da casa.

Oggi finalmente la buona notizia. “L’impatto con la consapevolezza di aver contratto il virus che ha segnato i nostri ultimi due anni provoca sentimenti diversi: sorpresa, incertezza, rabbia che a seconda della storia personale può trasformarsi in angoscia, paura.. insomma spesso non è per niente facile” scrive su Facebook Sabrina Licheri.