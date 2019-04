Al via i “Concerti di Primavera”

Tre gli appuntamenti in programma dal 5 al 19 maggio nell storico Teatro Electra

Di: Antonio Caria

In attesa della prossima edizione del Festival internazionale di musica da camera in programma, ritornano a Iglesias i “Concerti di Primavera”, organizzati dall’associazione Anton Stadler nello storico Teatro Electra, nell’ambito della rassegna Iglesias Classica.

Si partirà domenica 5 maggio alle 19.30 con il duo composto dal violista Dimitri Mattu e dalla pianista Angela Oliviero che proporrà un concerto dal titolo “La viola romantica”. il programma spazierà da Robert Schumann a Nino Rota, sino ad Astor Piazzolla.

Domenica 12, alla stessa, ora, sarà la volta di Louis Alvanis, pianista londinese acclamato dal pubblico e dalla critica che proporrà brani che spazieranno da Ludvig Van Beethoven a Fryderyck Chopin sino a Wolfang Amadeus Mozart.

Il 19 sempre alle 19.30, spazio al concerto del clarinettista Roman Kuperschmidt e del pianista Georgi Mundrov, dal titolo A Bissele Mazl, a Bissele Glick. La più bella musica kletzmer.

Questo il costo dei biglietti. Platea: 10 euro per i concerti del 5 e del 12 maggio, 15 per quello del 19. Logge: 6 euro per i concerti del 5 e 12 maggio, 10 per quello del 19. Abbonamento platea: 25 euro. Abbonamento fidelity: 20 euro. Abbonamento logge: 16 euro.

Per gli studenti della Scuola civica di musica, della Scuola media a indirizzo musicale di Iglesias e per gli allievi del Conservatorio di Cagliari il costo sarà, invece di 3 euro per i concerti del 5 e 12 maggio.

La rassegna Iglesias Classica proseguirà dal 28 luglio al 17 agosto con I Tramonti di Porto Flavia, appuntamento ormai consolidato dell’estate iglesiente.