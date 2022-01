Disabilità, Solinas: “il lavoro è l’antidoto contro la discriminazione”

"Formazione e lavoro sono il primo e più importante strumento di inclusione sociale, antidoto contro la discriminazione anche in ambito lavorativo"

Di: Redazione Sardegna Live

Così il Presidente della Regione Christian Solinas a margine del secondo appuntamento con il progetto "Noi, Network per l'Occupabilità e l'Inclusione", organizzato dall'Agenzia sarda per le politiche sul lavoro, Aspal.

Finanziato dal Por Fse Sardegna 2014-2020, il progetto mira a costruire una rete regionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità sperimentando la costruzione di una rete di servizi per il collocamento mirato, volto a rendere efficace la presa in carico del cittadino con disabilità da parte dei centri per l'impiego presenti in Sardegna.

Secondo l'Assessora del Lavoro, Alessandra Zedda: "a seguito anche della pandemia è ancora più urgente e necessario fare degli approfondimenti sulle potenzialità del terzo settore, che deve essere a metà tra il pubblico e il mercato e in grado di orientare le azioni sulla base di tre principali missioni: la ricerca del benessere, l'inclusione sociale e professionale e la prestazione reale".

Infatti, ha aggiunto, "più saremo in grado di interagire con il terzo settore, sempre più rilevante e strategico, e più il mondo della disabilità avrà facilità a integrarsi".