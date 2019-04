“Una meta, un'Europa”, se ne parla venerdì 3 maggio a Sassari

L’appuntamento è in programma dalle 17.00 alle 19.00, nei locali in piazza Santa Caterina

Di: Antonio Caria

In occasione dell'ottava edizione della Settimana europea della gioventù, si terrà venerdì 3 maggio dalle 17.00 alle 19.00, nei locali di piazza Santa Caterina a Sassari, “Una meta, un'Europa” il primo appuntamento della serata organizzato dall'agenzia locale Eurodesk/Informagiovani dell'assessorato alle Politiche educative e giovanili del Comune.

L’evento è inserito all’interno di Giovane Europa, dedicata a far conoscere l'Europa e le sue opportunità per i giovani. l'evento del Centro Giovani per spiegare l'importanza del voto del 26 maggio.

L'incontro è promosso in collaborazione dell'associazione Alisso, della consulta provinciale degli studenti di Sassari e dell'associazione Sioux. Sarà possibile esporre i propri lavori (tema libero) negli spazi dell'Informagiovani e Centro Giovani.

La serata continuerà con la festa dell'Europa, inserita nella campagna del Parlamento europeo #stavoltavoto per incoraggiare una maggiore affluenza alle elezioni europee. L’intento è quello di sostenere il voto, cioè l'impegno nel processo democratico con cognizione di causa e in modo informato. Nel corso della serata sarà possibile sostenere la campagna #stavoltavoto aderendo grazie al portale presente all'interno degli spazi del Centro Giovani.