Al via la prima edizione del Nautic Event 315°

L’evento si terrà dall’1 al 4 maggio. Obiettivo: Promuovere le imprese e i servizi del settore nautico con una formula che integri le proposte della costa e dell’interno

Di: Antonio Caria

Partirà mercoledì primo maggio la prima edizione del Nautic Event 315°, sostenuta dalla Camera di Commercio di Sassari, dall’Assonautica Provinciale Sassari (che ne ha curato l’organizzazione), dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e dal Consorzio del Porto di Alghero in collaborazione con un partenariato composto dai comuni costieri, dalle aree marine protette, e dai Parchi di Porto Conte e Asinara.

La manifestazione si terrà fino al 4 maggio e avrà l’intento di promuovere le imprese e i servizi del settore nautico con una formula che integri le proposte della costa e dell’interno, dove la filiera nautica possa coniugarsi efficacemente con le proposte dell’agroalimentare e dell’artigianato di qualità.

Il primo maggio alle 10.00, in banchina Dogana e banchina Sanità, si terrà l’inaugurazione con l’apertura degli stand, dell’area arti e mestieri e la veleggiata con le barche di vela latina. Nel pomeriggio alle 17.00, spazio al progetto Cambusa, in banchina Sanità, con le degustazioni delle eccellenze di Sardegna. Alle 21.00 grande attesa per la suggestiva regata delle lucciole.

Il 2 dalle 9.00 a Lo Quarter, sarà una mattinata densa di incontri: il primo con il velista Gaetano Mura dedicato alla navigazione in solitario. A seguire il seminario della Camera di commercio di Sassari dedicato alle attività in favore del settore nautico del sistema camerale che avrà come relatori Pietro Esposito e Italo Senes, dedicato ai progetti Cambusa e Blue Connect. Chiuderà un intervento del Flag nord Sardegna.

Nel pomeriggio il lido San Giovanni ospiterà una dimostrazione della pulizia della spiaggia a cura del nautico di La Maddalena. In banchina Dogana avrà luogo una dimostrazione di navigazione dei disabili su barche Hansa e dalle 18,30 in banchina Sanità spazio alle degustazioni delle eccellenze di Sardegna del progetto Cambusa.

Nella mattinata del 3 sono previste attività laboratoriali per le scuole a Lo Quarter e un nuovo incontro al porto, sulla pulizia delle acque, a cura del Consorzio. Alle 13.30 è in programma Fish and cheap con il Parco dell’Asinara. Alle 18.00 si terranno le premiazioni delle veleggiate mentre a partire dalle 21.00, al porto, il concerto dei Bertas insieme alla Corale Vivaldi.

Previsti anche spazi espositivi anche al Forte de la Maddalenetta (dal primo a 3 maggio dalle 10.00 alle 20.00) dedicato alle barche da vela latina, ad altre imbarcazioni ed a creazioni artigianali ma anche alle innovazioni specifiche per il settore nautico raccontate in incontri formativi con i “Maestri d’ascia” per illustrare agli studenti, ma non solo a loro, le tecniche utilizzate per la costruzione e la lavorazione delle barche. Un tuffo nella storia grazie anche alla rassegna fotografica dedicata alla vela latina a cura dell’Associazione Vela latina Alghero.

Il 4 maggio al Quarter, dalle 10.00, si svolgerà il Premio “Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità”.