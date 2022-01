La polemica. Il deputato leghista De Martini: "Non posso votare perché senza greenpass"

"Bel capolavoro di discriminazione"

Di: Redazione Sardegna Live

“Nel 2022 chi abita in un’Isola come Sardegna o Sicilia e non si è vaccinato deve restare prigioniero nella propria terra e non può salire su alcun mezzo di trasporto. Orwell in 1984 era solo un dilettante rispetto a questi ladri”.

Sono queste le parole del deputato sardo leghista Guido de Martini che non potrà votare per il Presidente della Repubblica perché senza greenpass.

“Sei positivo? Voti al drive-in. Non hai il super greenpass? Voti con tampone andando a Roma in auto. Non hai il super greenpass, sei sano, ma abiti in Sardegna? Non voti perché ci vuole il super greenpass. Come me 100 mila sardi sequestrati. Bel capolavoro di discriminazione!”