Auto in fiamme nella notte, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Il pericolo era rappresentato dalla presenza di bombole di gpl

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari alle 2.15 circa, in via Sassari, nel pieno centro abitato di Sestu, per l'incendio di due autovetture in sosta dove le fiamme si sono propagate anche alle pareti delle abitazioni vicine danneggiandole, ad una copertura, e ad un cortile dove vi erano anche alcune bombole di gpl, portate all'esterno e messe in sicurezza, in via precauzionale sono stati evacuati gli inquilini dagli appartamenti di una palazzina.

La Sala operativa del 115 che ha ricevuto le segnalazioni, ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento con un'Aps (auto pompa serbatoio) e il supporto di un'Abp (auto botte pompa) e un automezzo fuoristrada antincendio di piccole dimensioni, per un totale di tre automezzi per un totale di sette operatori, all'arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto e una copertura esterna, raffreddano le pareti della struttura, mettendo in sicurezza alcune bombole di gpl, l'area circostante e la sede stradale. In corso gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per risalire alle cause del rogo.