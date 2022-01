Alghero. Brutto incidente per un motociclista: trasferito all'ospedale in Elisoccorso

Avrebbe perso il controllo della moto infrangendo la sua corsa sull'asfalto. E' stato trasportato al Santissima Annunziata in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un grave incidente nel pomeriggio in Sardegna. Un motociclista a bordo di una Triumph ha perso il controllo del mezzo in zona Maria Pia, ad Alghero, mentre percorreva via XXIV Maggio.

Non sono chiare le dinamiche, ma dopo aver sbandato ed essere uscito fuori strada avrebbe impattato violentemente contro il suolo perdendo i sensi. Intervenuti in suo soccorso alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme al 118, i cui operatori hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile Santissima Annunziata, a Sassari. Nel violento impatto l’uomo avrebbe riportato diversi traumi alle gambe e nella parte superiore del corpo.