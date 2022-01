Cagliari. Cadono in mare mentre pescano al molo: salvati dai Vigili del Fuoco

Uno è scivolato dal molo e l'amico si è gettato in suo aiuto: finiti nell'acqua gelida non sono riusciti a risalire dalla banchina. Ricoverato in ipotermia 45enne

Di: Redazione Sardegna Live

Spavento questa mattina a Cagliari per due uomini. Un 45enne è scivolato dal molo mentre pescava e l'amico che si trovava con lui, 61 anni, è finito in mare per aiutarlo. Il primo è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa dell'ipotermia, il secondo è stato vistato dai medici.

L'episodio è avvenuto al molo di Ponente: i due stavano pescando quando è avvenuto l'incidente e sono finiti nell'acqua gelida, senza riuscire a risalire dalla banchina.

Soccorsi dai Vigili del Fuoco, arrivati al molo con il Nucleo nautico e i sommozzatori, sono stati recuperati e affidati alle cure del 118.