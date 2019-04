Turisti dispersi a Cala Luna, li ritrovano i Vigili del Fuoco

La comitiva, tra loro persone italiane e spagnole, non era più in grado di rientrare

Di: Redazione Sardegna Live

Una comitiva di otto persone (7 di nazionalità italiana e una spagnola), impegnata in una escursione in località Cala Luna, nella serata di ieri ha lanciato l'allarme poiché non riusciva a ritrovare il sentiero di rientro.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha provveduto all'invio sul posto di una squadra di ricerca, che alle 23.40 ha raggiunto le persone disperse, tutte in buone condizioni generali, riconducendole verso le loro auto parcheggiate in località Fuili.