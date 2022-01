Scomparso da Sinnai: anziano potrebbe essere stato divorato dai suoi cani

Preoccupazione per il 78enne. In casa sette cani da guardia e brandelli di vestiti e di documenti

Di: Redazione Sardegna Live

Era scomparso da Sinnai circa un mese fa. Adesso, dopo settimane, emergono indiscrezioni inquietanti circa il destino di Eraldo Serra, 78enne del posto: l’uomo potrebbe essere stato sbranato dai suoi stessi cani.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena. I militari, contattati da alcuni conoscenti che non vedevano Eraldo da giorni, hanno raggiunto la casa in campagna dell’anziano, e dopo aver bussato invano alla porta hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Una volta entrati hanno trovato sette cani da guardia di grossa taglia, e sul pavimento brandelli di vestiti e di documenti dell'anziano. Nessuna traccia invece del corpo. La porta di casa era chiusa dall'interno e non sono stati rinvenuti segni di effrazione.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti, ma una delle ipotesi resta proprio quella, brutale, dei cani.