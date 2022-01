A Ostia i campionati italiani di lotta libera: 2° e 7° i nuoresi Edoardo e Marco Gigliotti

Il primo è entrato nel podio dei 97 kg, il secondo ha gareggiato per gli 86 kg

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, sabato 22 gennaio, e oggi, domenica 23, si sono disputati presso il palazzetto Fijkam di Ostia i Campionati Italiani Assoluti di lotta libera, in cui i lottatori senior si sono sfidati per il titolo di categoria.

Sono stati 275 gli atleti partecipanti, suddivisi nei tre stili (GR, F e SL) e nelle 30 categorie di peso totali. A questi ha partecipato anche la Polisportiva Gigliotti Team di Nuoro, con due atleti.

Secondo posto nei 97 kg per Edoardo Gigliotti e settima posizione negli 86 kg per Marco Gigliotti. La polisportiva Gigliotti "ringrazia la disponibilità ricevuta, in merito all'utilizzo della palestra, da parte del Comando di Polizia locale di Sassari".