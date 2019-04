Incidente ad Alghero: forse all'origine il malfunzionamento di un semaforo. Preoccupazione per il bimbo di 4 anni

Il piccolo, che viaggiava a bordo dell'auto dei genitori, si trova ricoverato in Rianimazione a Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla SS 291 tra Alghero e Santa Maria La Palma. Forse un rosso non rispettato in quell'incrocio così trafficato, o un semaforo difettoso, come confermerebbero diversi automobilisti, che avrebbe potuto confondere i conducenti delle due auto coinvolte, un'Audi e una Fiat Bravo.

Ad avere la peggio nello scontro il bimbo di 4 anni che viaggiava a bordo della Bravo dei genitori. Ha riportato un brutto trauma cranico ed è ricoverato in Rianimazione a Sassari.

I carabinieri di Alghero e Santa Maria La Palma stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro, ma si riapre il caso su un incrocio già in passato teatro di incidenti e noto per la sua pericolosità