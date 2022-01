Guspini. Schianto mortale tra auto: denunciato per omicidio 39enne, era alla guida sotto l'effetto della cocaina

Nell'incidente aveva perso la vita Angelo Serpi

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villacidro, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica un trentanovenne di Guspini accusato di omicidio stradale e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti. Come riferito dai militari, all'esito degli esami tossicologici eseguiti su campioni ematici ed urine, svolti presso l'ospedale civile di San Gavino Monreale, l'uomo è risultato essere positivo all' uso di cocaina.

Il prelievo dei campioni era avvenuto immediatamente dopo l’incidente, il 30 dicembre, in cui perse la vita Angelo Serpi a causa delle lesioni patite nel sinistro.

La patente di guida del denunciato è stata ritirata per revoca da parte della Prefettura di Cagliari.