Tampona un’auto e scappa. E’ caccia al pirata della strada

Ha le ore contate l’automobilista che in via Scano ha tamponato una Clio e si è dato alla fuga. Lo stanno rintracciando gli agenti della Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Ha le ore contate l’automobilista della Volkswagen Passat che nella tarda serata di ieri ha tamponato una Clio, a bordo del quale c’era una donna, per poi darsi alla fuga. E’ accaduto nella centralissima via Scano all'incrocio con via Carboni Boi: per cause ancora da accertare la Volkswagen Passat ha urtato la Renault Clio guidata, poi la veloce fuga.

Il conducente però passerà dei guai: gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a risalire al numero di targa e in queste ore formalizzeranno la denuncia penale nei suoi confronti: la signora invece, fortunatamente non corre pericolo di vita, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Santissima Trinità.