Omicidio Romina Meloni, il suo compagno Gabriele è fuori dal coma

Migliorano le condizioni di salute dell’uomo, rimasto gravemente ferito durante il folle gesto omicida di Ettore Sini

Di: Alessandro Congia

La bella notizia è che Gabriele è uscito dal coma, lo hanno fatto sapere i medici del San Francesco dove il 49enne è ricoverato da più di un mese.

Da quel terribile giorno di follia, lo scorso 31 marzo, quando Ettore Sini, l’agente di Polizia Penitenziaria (tuttora rinchiuso in carcere per l’omicidio di Romina Meloni), aveva attuato il suo raptus di gelosia: Gabriele Fois, scampato al drammatico gesto omicida, era stato ricoverato d’urgenza per le gravi ferite riportate alla testa.