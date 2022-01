Olzai. Intintos, Murronarzos e Maimones

Sos Intintos, come vedove in lutto per la morte del carnevale. Sos Murronarzos, con maschere di legno dalle fattezze suine. Sos Maimones, mezzo uomini e mezzo fantocci dalle fattezze femminili, simulando un rapporto fra uomo e donna personificando la fertilità umana

Di: Pietro Lavena, foto Facebook Maimonese Murronarzoso e Intintoso Olzai "Pagina Pubblica"

Al centro di un vasto anfiteatro montuoso nel parco nazionale del Gennargentu si trova il paese di Olzai (880 abitanti), che diede i natali al pittore Carmelo Floris.

Il carnevale di Olzai si protrae fino alla domenica di carnevalone successiva al mercoledì delle ceneri. Le figure principali dei riti carnevaleschi sono sos Intintos, sos Murronarzos e sos Maimones.

Sos Intintos, figure chiave del mercoledì delle ceneri, sono vestiti con zippone e antalera, hanno il viso annerito dalla fuliggine e vanno in giro come vedove in lutto per la morte del carnevale.

Sos Murronarzos sfilano in coppia, indossano abiti in orbace e campanacci, si imbrattano il viso con il sughero bruciato e indossano maschere di legno dalle fattezze suine.

Sos Maimones sono mezzo uomini e mezzo fantocci dalle fattezze femminili. Hanno quattro braccia e quattro gambe e, simulando un rapporto fra uomo e donna, personificano la fertilità umana.

Le maschere vanno di casa in casa accompagnate da su Portedore, unico personaggio a viso scoperto che garantisce per gli altri.