Ora è ufficiale: Sardegna in zona gialla da lunedì

Il passaggio in zona gialla avverrà il 24 gennaio

Di: Redazione Sardegna LIve

La Sardegna passerà in zona gialla da lunedì 24 gennaio. L'ufficialità del cam,bio di colore per l'Isola è stata comunicata dal Ministero della Salute Roberto Speranza alla Regione.

La decisione dopo l'impennata dei ricoveri ospedalieri registratasi in Sardegna nell'ultima settimana.

I DATI. L'occupazione dei posti letto Covid in area medica ha superato la soglia limite del 15% negli ultimi due giorni, così come certificato da Agenas (16% il dato del 19 gennaio e 17% quello di ieri).

La soglia d'allerta del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era stato superato già il 6 dicembre e ora il dato è arrivato al 15%. L'incidenza dei casi, allo stesso modo, è oltre i 50 per 100mila abitanti da tempo.

Secondo l’ultimo bollettino sanitario diffuso dalla Regione, i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Sardegna sono attualmente 30, quelli ricoverati in area medica sono in totale 269.