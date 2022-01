Manifestazione a Teulada contro le basi militari, 12 gli antimilitaristi denunciati

Il primo novembre dello scorso anno avevano tentato di entrare nel Poligono sfondando la recinzione

Di: Redazione Sardegna Live

Gli investigati della Digos di Cagliari hanno identificato il gruppetto di giovani che il primo novembre dello scorso anno durante la manifestazione al Poligono di Capo Teulada ha tentato di entrare all'interno dell'area militare.

Denunciati per "ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato" e "uso di caschi protettivi, e di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico, senza giustificato motivo", 12 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni residenti nel Cagliaritano appartenenti ai movimenti anarchici e antimilitaristi.

Gli agenti della Digos sono riusciti a identificare il gruppo analizzando le videoriprese effettuate nel corso della manifestazione con corteo diretto dal Porto di Teulada a quello di Porto Tramatzu.

I 12 si sono distaccati dal corteo e hanno divelto la recinzione con l'obiettivo di entrare nell'area del Poligono, ma sono stati subito bloccati.