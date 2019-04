Ragazza senegalese pestata con calci e pugni finisce in ospedale

Un episodio bruttissimo, avvenuto durante la manifestazione “Bosa Beer Fest”

Di: Alessandro Congia

La notizia è sconcertante e saranno le indagini dei Carabinieri di Bosa e della Compagnia di Macomer a far luce su quello che potrebbe essere (sono per ora soltanto ipotesi non ancora confermate) un vero e proprio atto di razzismo, spregevole, culminato con un ricovero in ospedale della vittima.

Una ragazza ambulante di nazionalità senegalese è stata picchiata da un gruppo di giovani ubriachi: un’aggressione vera e propria durante il "Bosa Beer Fest": prima offesa, spintonata e aggredita a terra con calci e pugni nei pressi dell’area dell’evento.

La donna è stata soccorsa dall’equipaggio dell’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Mastino, mentre i militari dell’Arma stanno conducendo gli accertamenti tesi proprio per chiarire i contorni di questa brutta vicenda.