Vaccini. Crescono dosi booster in Sardegna, Solinas: "Ottimo andamento"

Oltre 250mila vaccinazioni effettuate da inizio anno. Solinas: "Vaccini nostra arma più potente contro la pandemia"

Di: Redazione Sardegna Live

Va avanti senza sosta la campagna di vaccinazione anti-Covid in Sardegna. Secondo il consueto report settimanale della Fondazione Gimbe, l'Isola con quasi l'81 % è fra le prime sette regioni per popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (prime due dosi), dato superiore alla media nazionale, a cui si aggiunge un 3,6% di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Sono 3,3 milioni le dosi complessivamente somministrate in Sardegna, di cui oltre 1,3 milioni di prime dosi. Crescono anche le dosi booster, con 691mila dosi.

Nella giornata di ieri sono state somministrate 16.802 dosi, di cui 1.348 prime, 1.452 richiami e 14.002 terze. Dall'inizio dell'anno sono già 266.987 le vaccinazioni effettuate: 32.833 prime dosi, 23.739 richiami e 210.417 booster. Quasi 21mila le vaccinazioni pediatriche somministrate tra prime dosi (15.251) e richiami (5.600).

"Un ottimo andamento che attesta l'efficacia degli sforzi fatti dal sistema sanitario regionale per garantire a tutti i sardi la possibilità di accedere a quella che, di fatto, è la nostra arma più potente contro la pandemia", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando i risultati della campagna vaccinale. "Il sistema funziona e continua a rispondere alle necessità del nostro territorio anche in questa nuova fase dove i numeri sono tornati a essere importanti per effetto delle terze dosi e delle nuove prime somministrazioni", aggiunge.

"In oltre un anno dall'avvio della campagna i sardi hanno dato un forte segnale nella lotta al virus, attraverso la propria adesione - dice l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu -. Se siamo riusciti a raggiungere questi livelli lo dobbiamo soprattutto alla risposta che il nostro sistema sanitario è stato in grado di dare, con il coinvolgimento di tutto il territorio, e al grande lavoro degli operatori sanitari e ai volontari in prima linea negli hub e nei punti di vaccinazione".