Come difendersi dalle truffe, reati predatori e raggiri: se ne parla in aula consiliare

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Legalità Sardegna”

Di: Alessandro Congia

L'incontro Pubblico realizzato con il patrocinio dall'Amministrazione Comunale di Sestu, riguarderà il fenomeno delle truffe e dei reati predatori in genere, in particolare quelli che interessano maggiormente le classi deboli e la terza età. Durante lo stesso saranno analizzati i diversi tipi di reato fornendo a cura di relatori specializzati nella specifica materia consigli utili su come evitare di diventare potenziali vittime.

L’evento, promosso dall’associazione “Legalità Sardegna”, col patrocinio del Comune di Sestu, avrà luogo martedì 30 aprile 2019, alle ore 17, presso l’aula consiliare del municipio, in via Scipione a Sestu.

L’Associazione nasce nel mese di Giugno 2017 ed è costituita da Carabinieri in congedo, familiari degli stessi e simpatizzati dell’Arma dei Carabinieri, la stessa ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale,è apolitica, apartitica ed aconfessionale;

L’Associazione ha come scopo l’educazione all’attività civica, alla legalità e giustizia sociale, al fine di favorire sempre più elevati livelli di democrazia, di correttezza dei comportamenti istituzionali, di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di funzionalità dei pubblici servizi, di rispetto e solidarietà nei rapporti umani e civili, d’apertura a relazioni pacifiche e costruttive con i popoli e le democrazie d'Europa e del mondo. L’associazione intende promuovere e salvaguardare i valori che fondano la Costituzione Repubblicana .

A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, l’associazione si propone di:

· Promuovere attività di tutela dei diritti della persona;

· Realizzare percorsi di formazione sociale e culturale nei confronti degli stranieri in situazione di disagio ( es. richiedenti asilo, ecc);

· Istaurare rapporti tra associazioni, enti (pubblici e privati) aventi finalità analoghe o complementari;

· Creare centri di “osservazione” sui reati regionali per sviluppare un’ analisi costante delle situazioni locali, regionali e nazionale (“Osservatorio sulle mafie in Sardegna”, “Osservatorio sulla devianza minorile” );

L’Associazione, inoltre, può svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, nonché, ma solo marginalmente, attività di carattere commerciale e produttivo per raccogliere fondi da destinare al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione ha facoltà di aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, ed internazionale, mantenendo la propria autonomia. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste.

Presidente, la dottoressa Eva Simola; Vice Presidente, sottufficiale Carabinieri congedato, Alberto Musio, segretaria la dottoressa Maria Paola Murgia, direttore sottufficiale Carabinieri Mauro Fagiolo, socia Patrizia Aresi; (referente per il nord Italia); socia Sara Pirisi (referente per il sud Sardegna) e socia Silvia Mandas, (referente per la città metropolitana di Cagliari).

FB: https://www.facebook.com/legalitasardegna/