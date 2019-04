Attentato di Orosei. Arriva la solidarietà del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais

Di: Antonio Caria

“Le intimidazioni non riusciranno neanche a scalfire la volontà della Sardegna onesta di continuare a lavorare per il bene dell’Isola”. Sono queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso il suo sdegno per l’attentato messo a segno questa notte a Orosei contro l’abitazione dell’imprenditore Gianni Bonfigli.

“Ancora una volta nel mirino degli attentatori – ha aggiunto Pais esprimendo la massima solidarietà all’imprenditore e alla sua famiglia anche a nome dell’Assemblea – un uomo simbolo della Sardegna che produce”.